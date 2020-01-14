鎮民接獲通知來到鎮公所領取現金，好像領到「年終獎金」。（鳳林鎮公所提供／王志偉花蓮傳真）

全國首例，鳳林鎮公所前年（2018年）從花蓮縣環保局收回位於鳳林鎮的「花蓮縣中區垃圾掩埋場」自營權，收取垃圾進場費，全年收入約1500多萬元，公所將這筆錢發給全鎮10592位鎮民，每人2000元年終慰問金，不分男女老幼。公所今天起作業，特別換來新鈔，裝入紅包袋，討個新年喜氣！

鳳林鎮開先例，利用中區垃圾衛生掩埋場收入發給鎮民每人2000元，以去年（2019年）6月30日前設籍鳳林者都可領到；由於農曆新年將至，為加速發放期程，以戶為單位由戶長代表領取。鎮公所還特別協調鳳榮地區農會申請千元新鈔，所以每位民眾領到的年終慰問金都是千元新鈔，象徵吉祥好彩頭。

鎮長蕭文龍指出，年終慰問金發放、申辦轉帳只到2月27日止，逾期未領取將轉入鳳林鎮急難救助金使用。同時，也非常感謝包括鳳林警察分局、鳳榮地區農會等單位調派警力、人員協助，才能讓點鈔、裝袋、護鈔、發放作業一氣呵成。

鎮公所財政課長劉翠雯則表示，民眾除依發放通知單，每日上午9點至下午2點，在指定時間就近至里辦公處領取現金外，如戶長因故無法前往領取現金，也可於2月3日至2月27日期間，委託親朋好友攜帶證件，發放通知單、戶長存摺封面影本至鎮公所財政課辦理轉帳。

「好像收到年終獎金，真開心」，民眾臉上寫滿開心的神情，但也有鎮民認為「與垃圾為鄰換來的代價」， 持反對意見的鳳林鎮前鎮長林廷光認為，用掩埋場收垃圾「換錢」是用子孫未來的環境交換來的，發現金並不恰當，也有鎮民舉說，這就像台電存放廢棄物發的回饋金一樣，不妥。但多數鎮民持正面評價，大讚鎮公所豪氣，這個小確幸，可以將現金用來鎮上採買年貨，活絡小鎮經濟。

(中時 )