寒假要到囉！高雄市政府社會局於1月13日起開始發送「兒少餐食券」，預計有1000位弱勢兒少受惠！兒少可就近至住家附近連鎖超商和連鎖便當店等982個兌換據點，兌換77元至80元之等值餐食，不止照顧弱勢兒少的肚子，也減輕急難家庭的生活壓力。

社會局自2009年起，提供弱勢家庭兒少寒暑假餐食兌換券，除運用高市公益彩券盈餘基金外，也結合高雄市仁愛基金會等民間團體及善心人士熱心捐款，並與高雄市7-11超商、OK超商等商家合作，推動弱勢兒少寒暑假餐食計畫。

透過社工員評估，發給高雄市弱勢家庭未成年子女「兒少餐食券」，每張面額70元，孩子持券可至全市982家兌換據點，兌換77元至80元等值餐食。提供的餐食從便當主食到飯糰、麵包、牛奶等均有，讓弱勢孩子有多元營養餐食的選擇，但不能兌換菸酒類商品、碳酸類飲料、零食及冰品等。

一年前小甄的父親中風造成左側身體癱瘓、大腦萎縮，目前居住於長照機構，家中經濟倚賴越南籍母親擔任清潔工所得，收入有限。社會局提供兒少餐食兌換券，並積極媒合民間資源給予協助，減緩小甄家裡經濟負荷，小甄家人對於社工及善心人士的協助充滿感謝！

(中時 )