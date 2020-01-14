2020澳洲網球公開賽會外賽，因為澳洲野火災情導致空氣品質惡化，大會除了今天會外賽賽程延後約一小時進行，西班牙名將納達爾(Rafael Nadal)等球星取消練球行程，台灣男子好手莊吉生會外賽第一輪順利過關，繼續朝會內賽努力。

澳洲因為野火災情導致空氣品質不佳，也有部分聲音質疑比賽是否該如期舉行，澳網執行長泰利(Craig Tiley)表示，絕對會以選手、工作人員和球迷健康為優先，每天也請氣象專家評估逐日天氣，大會絕對會嚴密監控狀況。

莊吉生在拚戰澳網會外賽之前，先參加1月初的坎培拉挑戰賽，不過當地火勢過大，莊吉生3日從桃園機場出發時臨時收到通知，他在6日的比賽從坎培拉移到維多利亞省本迪戈，她透露是自己打職業8年來第一次遇到在機場臨時收到賽事更動的資訊。

來到墨爾本之後，莊吉生表示當地空氣還沒完全恢復，很感謝團隊陪他一起努力，謝謝球迷的關心，而他今天在會外賽第一輪經過一場三盤大賽，6比4、6比7(8比10)、6比1擊退美國選手楊恩(Donald Young)，接下來預計周四迎戰哥倫比亞選手加倫(Daniel Galan)。

因為肩傷超過一年半沒有出賽的36歲寶島名將盧彥勳，要從今年澳網重新出發，靠著保護排名71名，仍取得今年澳網會內賽資格，抵達後的第一天的練習練了上午和下午兩個時段。

(中時 )