農曆春節將近，為關懷區內的獨居長輩，平溪區公所協請在貢寮區公所服務的替代役男一同前往平溪區南山里長者家中，協助清掃居家環境並致贈慰問品，讓長輩能感受到社會關心的溫暖外，居家環境也能煥然一新，以嶄新的氣象開心迎接鼠年。

14日上午，平溪及貢寮區公所同仁帶領替代役男，在平溪區南山里長林再來陪同下，來到張姓及林姓獨居長輩家中進行環境清掃，協助恢復整潔，並致贈新北市政府民政局提供的保暖電毯、麵線、盥洗用品及區公所實物銀行等各項物資，希望長輩能在大家的關心陪伴下感受年節的熱鬧氛圍。

長輩們開心地表示，公所同仁和替代役男來家裡幫忙打掃、閒話家常，還送了很多過年用品，感覺相當窩心。中午適逢林再來自掏腰包舉辦「歲末年終敬老關懷弱勢餐會」，邀請里內的長者齊聚共餐一起吃尾牙，替代役男也幫忙端菜服務長輩。

平溪區長陳聖聰表示，平溪區青年晚輩多長年在外地工作，長輩們平日多靠自己張羅日常生活起居，在體力逐漸退化的情形下，對居家環境的清掃也逐漸使不上力；此次透過媒合鄰近區域的替代役男協助區內長者清掃環境，並陪伴長輩閒話家常，在這歲末年終之際，除了讓長輩們的居家環境更加整潔外，也能感受到來自社會濃濃的溫暖。

(中時 )