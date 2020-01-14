集合歌仔戲、京劇、南管戲、北管戲、布袋戲、客家戲及豫劇7種戲曲於一身，臺灣國樂團1月17日推出迎春納舊賀歲節目《戲采》戲曲音樂會，擷取臺灣民間戲曲藝術的精華為創作素材，由7位知名作曲家融合臺灣音樂館典藏資料與臺灣國樂團特色，量身打造全新作品，精彩戲曲讓您一次聆聽過癮。

國立傳統藝術中心陳濟民主任表示：國立傳統藝術中心為加強活化音樂史料、推動詮釋與再現音樂文化，此次《戲采》戲曲音樂會，由傳藝家族臺灣音樂館館方，邀請七位作曲家囊括資深與新秀、涵蓋樂界與學界，結合館內保存的珍貴戲曲音樂典藏，編創新作齊力為臺灣國樂團量身打造樂曲，提供觀眾全新的藝文體驗。

《戲采》音樂會網羅第21屆國家文藝獎得主陳中申，他在《鍾馗嫁妹》曲目的編腔上，特地採用專門用在鬼怪上的曲牌「陰調」來發揮。在節奏運用上，大量運用「緊拉慢唱」詮釋，是一首考驗指揮、樂團以及演員唱功的樂曲，也是本次戲曲音樂會北管戲代表。

《鍾馗嫁妹》由年輕優秀的北管藝術家胡毓昇、楊晴儀擔綱演唱。（讀者提供/吳家詮傳真）

知名指揮家瞿春泉以長期浸染於豫劇音樂的經驗，完成豫劇風格的《少林魔杖》，試圖表達少林習武者樂觀向上精神和追求禪宗萬法唯心的智慧。作品廣泛流傳於華人世界及東南亞， 深受年輕人的喜愛作曲家盧亮輝，運用戲曲音樂的素材和鑼鼓的演奏特色譜寫《布袋戲韻》。

屢獲國際作曲大獎的旅美作曲家陳士惠，將自身西洋音樂訓練佐以聆聽南管音樂素材感受，譜寫新曲《留傘》。整首曲子第一段為快、慢兩種截然不同的情緒，第二段為情韻深遠且悲傷的慢板，第三段則為打鬥、追趕的節奏。

北藝大顏名秀老師延續近年客家歌舞劇的創作動能，取用客家「十大齣」的音樂特色，再加以變形與轉化為國樂團訂製《來食茶》。南藝大陸橒教授選取京劇《貴妃醉酒》創作《貴妃．悒》，意圖展現旦角的做工唱工與心境。臺藝大客座教師周以謙橫跨劇場與學堂的資歷，從歌仔戲風情出發完成《都馬調》新作，藉由樂曲描繪民間廟會社火及童趣的鄉間回憶。

擔任此次《戲采》演出的客席指揮顧寶文表示，整場音樂會在演出形式、樂器編制上，策劃階段經過精心的鋪排，合奏之外，亦可以聽到京劇旦角、北管歌者，以及罕見的河南墜胡等獨奏樂器的伴唱與協奏，加上國樂團的表現，戲采的每一首作品就如同「大戲」在搬演曲折複雜的故事，言說敘事的藝術感染力十足。

戲曲綜合文學、音樂、舞蹈、武術等藝術，以唱、唸、做、打為中心，塑造人物性格，「合歌舞以演故事」，具有強烈的庶民風格與文化風采。流露一方風土一方風情的特徵。臺灣擁有多采多姿的人文歷史，與民相伴成長的戲曲藝術，包括：歌仔戲、京劇、南管戲、北管戲、布袋戲、客家戲及豫劇等等劇種，相關的研究論文與影音出版品，大多入藏於臺灣音樂資料館。

臺灣國樂團劉麗貞團長與臺灣音樂館翁誌聰館主任強調，這是傳藝家族兩個團館首次攜手合作，不但呈現傳統戲曲音樂的精髓，也再現靜態典藏的律動。

《戲采》音樂會1月17日19：30將在臺灣戲曲中心大表演廳熱鬧登場，歡迎聆賞。購票請上兩廳院售票系統https://reurl.cc/3e80l，或洽詢臺灣國樂團傅小姐02-88669791。

(中時電子報)