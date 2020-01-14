二林工商出現數十隻白海豚，原來是學校正在舉辦建築、裝潢及室內設計科的聯展，學生們將所學發揮的淋漓盡致，裝潢技術科漆作組的學生們，以彰化海域特有的「白海豚」為彩繪主題，將漆作實習課程結合海洋環境教育，彩繪校園牆面，圖面設計裡共有十隻海豚隱身其中，以3D的繪製方式讓人彷彿置身其中和海豚共同悠游。
指導老師江雅微老師說，同學們經過多次討論，才產生這幅彩繪圖面，讓每個同學以自己的想法詮釋白海豚的樣貌，最後在徵稿評圖決定主圖的設計方向，再分工經由圖面修改、牆面放樣、色塊編號、調色、彩繪、修飾圖面等將圖完成。
黃定宸同學說：「謎豚的造訪」圖面設計裡，共有十隻海豚隱身其中，希望和觀賞的人，產生互動，大家可以去找找看海豚在哪裏？」陳翌蓉同學說：「彩繪的藍色海面，在午後灑落的陽光，相互輝映，呈現出波光粼粼的效果，3D的繪製方式，讓人彷彿置身其中，和海豚共同悠游。」
劉玲慧校長表示學生學用合一， 正是技職教育精神的展現與落實，並且融入海洋環境教育的議題，感謝老師們的帶領與學生們在構圖畫圖的認真付出，期待透過這次的白海豚彩繪，引領校園所有的師生愛護校園，進而守護環境、守護家鄉。
(中時 )
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