近日，經大陸安徽文物考古研究所考證，結合已揭露遺跡以及出土遺物，研判新發現位於安徽省濉溪縣的長豐街明清釀酒作坊群遺址系迄今為止大陸所發掘分佈面積最廣、發掘面積最大的釀造設施考古發現，這一發現填補了華東地區古代釀酒遺存空白，對研究釀酒工藝具有十分重要的考古價值和學術意義。

大陸安徽省濉溪地區釀酒傳統悠久，據文獻記載，南宋開禧二年，官方在淮北渠溝設酒稅官，元代在渠溝設立「酒監」以課酒稅，明代任柔節以「隔壁千家醉，開壇十里香」的詩句讚美濉溪佳釀。

從明代至民國，濉溪境內分佈幾十家酒坊，主要沿濉溪縣故城內後大街兩側分佈，此次發掘的濉溪長豐街明清釀酒作坊群遺址位於安徽省濉溪縣北關沱河路北側，2018年9月，該遺址群落在濉溪縣北苑風景棚戶區改造工程施工時發現，經大陸國家文物局批准，次年3月安徽省文物考古研究所組織搶救性考古發掘，發掘面積近2000平方公尺，清理面積已近3000平方公尺。

目前，考古工作者共清理出三個糟坊的遺存，自西向東分別是魁源坊、大同聚坊和祥源坊。主要有5個蒸餾灶，1個儲池，1處製曲房，1處曲池，3處晾堂，1處店鋪，1處陳釀區，40餘處發酵池，5口水井，10餘條排水溝，20餘處房址，3條道路，百餘個灰坑。

經考古工作者綜合判斷，魁源坊的時代跨度是從清代中期到民國時期；大同聚坊的時代是清代早期至民國；祥源坊是明代晚期至民國，其中大同聚坊被破壞嚴重，祥源坊多數被民房佔壓，清理面積有限，而魁源坊遺址地基保存基本完整，有的房址還帶有院落，且地表散落有青花酒杯，這些房址基本是圍繞釀酒廠區建造，朝向多為朝南或朝東，多數是倉庫或者是釀酒車間。

安徽考古隊表示，未來將擴大遺址發掘面積，尤其是對魁源坊前店位置的考古發掘，此外，安徽文物考古研究所將聯合釀酒工藝專家、文化學者與傳統工藝專家開展多學科交叉研究，並且利用科技考古理論，釐清皖北釀造歷史的發展脈絡與傳承關係。

(旺報 )