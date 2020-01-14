用於更高智慧和互連設備的訊號處理平臺和人工智慧處理器的全球領先授權許可廠CEVA（NASDAQ：CEVA）今天宣布推出SenslinQ，它是首款聚集了感測器融合、聲音和連接技術的整合式硬體IP和軟體平台，可用來實現具有情境感知（contextually aware）能力的IoT設備。

在尋求增加價值和增強用戶體驗的OEM和IT公司的推動下，情境感知已迅速成為智慧手機、筆記型電腦、AR／VR耳機、機器人、聽戴式設備和穿戴式設備等許多設備的必要功能。SenslinQ平台將需要深入了解感測器實體行為和異常狀況的工作負載集中起來，從而簡化了上述設備的開發工作。

它會收集設備中多個感測器（包括麥克風、雷達、慣性測量單元）、環境感測器和ToF的資料並進行前端訊號處理，例如噪音抑制和濾波。

然後，SenslinQ使用高級演算法，創造出「情境致能器（context enabler）」，例如活動分類、語音和聲音檢測以及在場和接近度檢測。之後，這些情境致能器可被融合到設備上，或者以無線的方式（藍牙、Wi-Fi、NB-IoT）傳送到本地邊緣計算機或雲端，讓設備可以確定及適應其運行所處的環境。

(工商 )