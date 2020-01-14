▲魚池農會農民節表彰大會婦女團體表演精彩的舞蹈與大家同樂。（魚池農會提供／楊樹煌南投傳真）

農民節即將到來，魚池鄉農會為感念勞苦功高的農民們，特在今14日舉行農民節表彰大會，以肯定農民任勞任怨的貢獻，獲表揚的傑出農民共有陳萬昌等66位，其中參加ITQI米其林評鑑得獎的5位茶農也獲表揚，會中並邀請台電明潭電廠進行用電宣導及用電有獎徵答，宣導鄉民如何善用能源。

魚池鄉農會的農民節表彰大會，由該會理事長劉啟行、常務監事陳炳韶與總幹事王威文共同主持，會中並有精彩的太鼓及舞蹈表演，受表揚有農業茶改場魚池分場3位、台中區農改場埔里分場3位、南投農田水利會3位、魚池鄉公所11位、農林公司南投分公司3位、吉臣企業公司6位、魚池鄉農會運銷優良8位、農事推廣教育19位、四健推廣教育1位、家政推廣教育1位、魚池鄉公所產地標章申張貼前3名及ITQI得獎5位，共66位。

ITQI米其林評鑑得獎的5位分別為：朝霧茶莊王景風獲米其林二星獎、柏盛茗茶王證程獲米其林二星獎、友創農業公司曾維德獲米其林三星獎、日月香葉明芳獲米其林三星獎均同時獲表揚。

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