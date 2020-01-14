苗栗縣政府辦理傳統工藝種子教師培訓計畫，14日展現學員成果。（何冠嫻攝）

學員們經培訓計畫，學習竹藤及藺草編織技藝。（何冠嫻攝）

傳統工藝種子教師培訓計畫成果豐碩。（何冠嫻攝）

「技藝傳承．記憶芬芳」傳統工藝種子教師培訓計畫成果作品，即日起至2月2日於縣府文觀局中興畫廊展出。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府辦理「傳統工藝種子教師培訓計畫」 展竹藤、藺草編織技藝

苗栗縣政府辦理文化部文化資產局補助「傳統工藝種子教師培訓計畫」，聘請苗栗縣內竹藤編織人間國寶張憲平與藺編藝術家呂錦霞，傳授竹藤及藺草編織技藝，藉以保存並發揚編織手藝的無形文化資產。文觀局並規畫即日起至2月2日，展出學員的編織成果與大師作品，展現傳統工藝的力與美。

傳統工藝種子教師培訓計畫展開2個月共30小時課程，具備工藝基礎的30位學員在張憲平與呂錦霞的指導下，習得竹藤及藺草編織技藝。文化觀光局長林彥甫指出，透過無形文化資產保存者親自教學，讓珍貴的傳統技藝得以保存與發揚，並全程記錄教學情形，為苗栗無形文化資產建構寶貴的文化資料庫。

14日「技藝傳承．記憶芬芳」傳統工藝種子教師培訓計畫成果發表會，展出13件竹藤、18件藺草編織作品，2位藝師也將提供作品參展，文觀局規畫成果展於即日起展至2月2日，鼓勵民眾前往欣賞，了解在地工藝文化。

徐耀昌頒贈感謝狀，感謝薪傳工藝師傳承手藝。他表示，有來自花蓮、宜蘭及台北等地學員抵苗栗拜師學藝，藝師不但傳授工藝技藝，更分享地方耕耘和人生經驗，激盪出苗栗特殊文化底蘊，學員們習得手藝的作品也都令人驚豔。

(中時 )