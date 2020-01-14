未來學員也將成為各個分隊的種子教官，讓更多隊員精進於消防工作。（南投縣政府提供／張晉銘南投傳真）

南投縣消防局為提升消防員的肌耐力和體能，本年度特別邀請「怪獸肌力體能訓練中心」健力訓練師擔任教官，選在草屯分隊展開為期五天的訓練課程，藉此強化消防員的「作戰能力」，未來學員也將成為各個分隊的種子教官，讓更多隊員精進於消防工作。

南投縣消防局指出，今年比照直轄市層級的等級，首次邀請「怪獸肌力體能訓練中心」健力訓練師擔任教官來傳授技巧，本次主要透過科學化肌力鍛練，正確運用肌群執行救護工作，舉凡抬起擔架、 救災運用架梯、破壞器材搬及運用任務，更能得心應手。參與的學員將成為各分隊的種子教官，強化每個消防員的體能與避免受傷。

本次訓練活動中，轄內共有22個分隊、共計30人參加，其中唯一女性學員冀映含，已擁有六年消防資歷，她認為，平常自己的運動方式比較像是「土法煉鋼」，不知道是否正確，這次經過專家指導後，感覺更能掌握相關安全知識，並有助於消防工作。

另一方面， 曾在世界警消運動會拿下「臥推bench press」93公斤級獲金牌的林冠儀也參與其中，他認為，這次訓練可加強消防員的肌力，當力量變強，會有助於肌肉和骨骼生長，對工作有所助益。

(中時 )