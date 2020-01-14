向日葵濃豔又熱情；閃爍星星堆疊夜空中；割掉的左耳與孤寂的眼神。荷蘭藝術家梵谷知名畫作在3層樓高環繞巨幕投影環繞，3000幅必看畫作呈現的40分鐘影片震撼人心。除影像，巴哈的風琴樂章繚繞於耳，淡淡的薰衣草香彷彿待人進入法國普羅斯旺。《再見梵谷－光影體驗展》（Van Gogh Alive），2020 年將首度登陸台灣，今（14日）首先在新光三越信義新天地 A11 館六樓，用高科技聲光效果走入化中，體驗大藝術家梵谷的內心世界！

《再見梵谷－光影體驗展》動態展區_梵谷畫風亦深受浮世繪影響。（「KKLIVE」提供）

《向日葵》、《星夜》、《麥田群鴉》張張經典，每張畫作都有動人的故事。生前只售出《紅色葡萄園》一幅作品，生前僅活37歲的梵谷27歲才投入繪畫，短短十年間創作出超過2000多幅畫作，彗星般短暫而傳奇的一生，卻影響了隨後一個半世紀的藝術文化。

巡迴全球超過50個城市、累積超過600萬人次參觀的《再見梵谷－光影體驗展》（Van Gogh Alive）在2020年首度來台。展場入口即可看到以線條描繪的梵谷自畫像，歡迎大家來看展，從影像、音樂、香氣 ，感受「視覺、聽覺、嗅覺」多重感官體驗饗宴。

巨型螢幕投影，梵谷的星夜讓我們走入夢想奇幻。

光影數位展區則以巨型高達6公尺投影螢幕、超過40台投影機、高畫質呈現梵谷精彩作品。知名繪畫及素描、書信等3000幅作品與珍貴影像，透過當代科技轉為動態影像，由畫框內躍入超過 5 公尺、近 3 層樓高的投影巨幕當中，打造出跳脫現實的魔幻空間。透過光影流動與環繞，帶領觀眾徜徉梵谷的畫作之間，以嶄新方式體驗梵谷筆觸下的絕美神采。

多層次的空間投影，讓梵谷名作《麥田裡的農夫》更顯奇幻。

多層次的空間投影，並且搭配19世紀音樂，在李斯特、韋瓦第、舒伯特、巴哈的樂章陪襯之下，讓觀眾彷彿穿越至時空，親身體驗梵谷的創作生涯，隨之遊歷荷蘭、亞爾、聖雷米和奧維小鎮。跳脫「純觀看」的形式，顛覆對「展覽」的想像，以全新角度感受梵谷，發掘與過往截然不同的視野與體驗。

除了主要投影展區將帶給觀眾超越視覺的極致聲光體驗，另更規劃「認識梵谷」靜態展示區，透過《向日葵》、《星夜》、《麥田群鴉》、《杏花盛開》和《紅色葡萄園》等 13 件最膾炙人口的作品介紹，引導觀眾走入梵谷曲折而短暫的一生。

《再見梵谷－光影體驗展》動態展區_梵谷名作「麥田群鴨」。（「KKLIVE」提供）

「亞爾的臥室」則以現場實景重現梵谷生前最後兩年的創作時光，讓觀眾一腳踩進經典畫作之中，留下深刻紀念。而最適合親子共同參與的「繪畫區」，將透過投影方式教授素描技法，並提供畫架和紙筆，讓大人小孩一起互動臨摹，兼具娛樂性與教育意義。

「我夢想著繪畫，我畫著我的夢想」！不讓向日葵、麥田、星空只出現在你的課本裡！《再見梵谷－光影體驗展》將帶領觀眾以當代風行的科技藝術形式，重新探索梵谷跨越時代的才華和美學成就。

《再見梵谷－光影體驗展》以巨型高達6公尺投影螢幕、超過40台投影機、高畫質呈現梵谷精彩作品。（圖為梵谷的《鳶尾花》）

【 再見梵谷－光影體驗展 Van Gogh Alive 】活動資訊

—台北場—

▸ 時間：2020 年 1 月 15 日 (三) 至 4 月 5 日 (日) 11:00 - 20:00

▸ 地點：新光三越信義新天地 A11 館六樓（台北市信義區松壽路 11 號）

—高雄場—

▸ 時間：2020 年 4 月 18 日 (六) 至 7 月 12 日 (日) 11:00 - 20:00

▸ 地點：新光三越左營店 10 樓國際展演中心（高雄市左營區高鐵路 123 號）

(中時電子報)