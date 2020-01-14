每到歲末年終，社會各處總是充滿愛心，草屯療養院日前舉辦「年終歲末關懷、送愛到府暖心活動」，準備近百份的生活物資，要送給社區的弱勢、高危機家庭以及獨居長者，希望他們在農曆年節，能感受到外界的關心與愛心，在寒冬中渡過一個溫暖的節日。

草屯療養院代理院長簡以嘉表示，每到農曆春節時，多數家戶歡喜迎接，但是對於弱勢家庭來說，平常的生活已經相當困難，此時此刻容易出現「難過年」的悲觀氛圍。因此本次活動延續往年模式，利用春節年前，將愛心物資送到弱勢、高危機家庭以及獨居長者等族群的家中，同時也提供醫療和健康等諮詢服務，給予更直接的社會支持。

值得一提的是，今年的送暖對象也包含高危機弱勢家庭，隨著台灣邁入高齡化社會後，除了推動長照，強化社會支持力量也非常重要，適時給予高齡長者關懷與支持，也有助提升社會的正能量。

社會工作科主任巫淑君指出，這次活動是由縣內的草讚屋庇護工場協助購買，他們也大力支持本活動，除了以成本價供應物資以外，還提供好裝、好用又充滿喜氣的包裝，讓受贈者感受到滿滿的年味，讓她們都能夠「內心溫暖」和「富貴好運引進門」。

(中時 )