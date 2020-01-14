大家見識到書法的字線條變化萬千，並展現個人內心志趣。（竹山秀傳醫院提供／張晉銘南投傳真）

竹山秀傳醫院14日舉辦「送豬迎鼠大掃除，身心健康您、我莫屬」的公益揮毫活動，邀請九位大師到場揮毫各顯其技，希望這些「好話春聯」陪伴民眾迎新春，同時透過趣味競賽與體適能活動，讓民眾了解院方的最新設備與自身的健康狀況。

活動當天邀請到林益滄、鄒權坤、葉力行、張瑞坤、張萬行、陳進士、詹成章、詹德源、詹德祥等9位大師到現場揮毫各顯其技，其中最年長的是高齡93歲的詹成章阿公，他也帶領兩位兒子一同到場上演PK show，大家見識到書法的字線條變化萬千，並展現個人內心志趣。

院長謝輝龍表示，非常高興在農曆春節前，邀請9位書法大師舉辦公益揮毫活動，他們非常用心推廣中華文化，所有的春聯都是「好話連連」，希望把這些好的祝福帶給民眾。

謝輝龍說，當天也透過趣味競賽的方式，讓鄉親了解院方不斷積極新置醫療設備，專業的醫師團隊也能幫助民眾藥到病除。另外也舉辦體適能訓練，讓民眾清楚如何強化自我身體健康，以及向老人家宣導自我健康管理的觀念。

除此之外，長照C據點-富州社區的阿公和阿媽帶來新春舞蹈，讓平常冰冷的醫院變得歡樂許多，現場還有小小茶道師來表演茶藝，讓看診民眾體驗傳統奉茶文化；健康大掃除闖關活動，民眾除了解自身健康情況，完成闖關還能獲得春聯一幅，現場充滿濃濃的過節氣氛。

(中時 )