肥滋滋的貪官被抄家油水流出的畫面時可從電視劇上看到，大陸一名副省長貪汙被查辦，官方公開他的落馬細節，過程中他為了湮滅證據，還忍痛的把家裡堆積如山的陳年茅台酒分批倒入下水道還倒不完，相當讓人傻眼。

貴州省原副省長王曉光在被調查後，為了串供，他與親信等涉案人員串供並設計好暗號，還把家中4000餘瓶茅臺酒分批倒入下水道。也著手轉移資金和銷毀其他贓物。他在遭到留置後，調查人員在他家中發現有一間屋子堆滿茅台酒，數量高達四千多瓶。事實上，在聽到風聲後，王已經處理掉了一批價格最貴的年份酒，據說通通都已經倒入廁所流到下水道了。

看著他彎著腰在廁所裡倒酒，他的妻子感歎這些東西扔也扔不掉，喝也喝不了，送也送不完，倒也倒不盡，早知如此何必當初。據調查，王還涉嫌炒股、內線交易等且所有資金和交易都掛在多個親戚朋友帳戶名下。目前他已經被革職查辦，其他涉嫌的罪名都被移送檢察機關依法審查。

(中時電子報)