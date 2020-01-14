導演黃駿翔是周星馳粉絲！(丰采公關行銷有限公司提供)

年度神片《台北物語》宣布爛片升級，由邱志宇、李宓、高子涵、劉引商等人主演的續集《台北物語2–獲利者》14日舉行記者會，被問到續作票房祭品文，男主角邱志宇點頭答應破億即揪電影總監余峯銘跟所有男演員一起「正面全裸」，82歲北影影后劉引商也附和：「裸奔啊，Who怕Who！」

余峯銘製作完前後兩集，對第二集相當有信心，相信票房跟品質都會超越前作，還要報名今年金馬獎，他強調：「我們已經克服第一集技術性問題了，收音跟影像這塊經過溝通可以改善。」第一集因為拍得太爛，當年演員都不敢出來面對觀眾，只有邱志宇跟李宓敢走上浪頭，才成就了這部電影，另當余表達將挑戰金馬獎時，現場一位電視台記者不小心「掉裝」，效果十足。

邱志宇人氣水漲船高，報恩心態演出續集。（丰采公關行銷有限公司提供）

跟邱志宇同樣是班底演員的李宓則說自己現在很緊張，「因為粉絲一直問有沒有比第一集更爛，沒有更爛我們不看，害我不敢說拍得更好。」她這回演出常被騙的傻女人，有場只穿性感睡衣的床戲；另選美出身的高子涵，首次拍電影就挑戰神片，自己有無包袱？她稱自己是很接地氣的選美皇后，尺度都OK，未來最想挑戰演光頭。

高子涵電影初體驗就獻給《台北物語2》。（丰采公關行銷有限公司提供）

電影製作成本壓在1千萬內，片中有些名車、快艇等大場面，都是靠余峯銘的朋友提供贊助，演員也都拿友情價出演，電影配樂則找來天團五月天的合音操刀。電影16日上映。

(中時 )