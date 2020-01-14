肺癌已經站上國人癌症死因第一名，而過去切除肺癌腫瘤傷口長達20到30公分，即使達文西手臂也需要開多個孔， 台大醫院肺癌團隊結合影像精準定位，發展出「免氣管插管胸腔鏡手術」，免氣管插管、引流管、尿管，讓病人在僅有單孔的小傷口下，快速摘除腫瘤恢復。

根據衛福部統計，台灣每年有超過1.3萬人罹患肺癌，超過9千人死於肺癌，光是耗費健保資源就達150億元。

台大醫院胸腔外科主任陳晉興表示，傳統外科手術要根治早期肺癌，手術跟麻醉都相當複雜且具風險性，不但得使用雙管氣管內管以維持單肺呼吸，開胸手術傷口更有2、30公分，傷口長、切除範圍大、恢復慢，手術併發症及長期疼痛的比例也較高。即使是達文西手術也需要開3到4個孔。

台大「免氣管插管胸腔鏡手術」受到國際矚目，二度受邀到歐洲示範手術，國際專家認為，這種手術方式有潛力提高肺癌門診手術的可行性。

台大醫院胸腔外科主任陳晉興表示，這項技術在台大每年執行超過1100例，其中100例是海外華人慕名而來，相較於傳統手術，新術式只要一小時，切的少但切得準，所以傷口恢復迅速，心肺功能恢復較好，術後發作氣喘比率也較低。

「新手術讓切除肺癌如同做大腸鏡切除息肉一樣」，陳晉興說，但僅較適用於腫瘤大小在2公分以下，不必肺葉切除的病人，目前已完成的百例病人全數預後良好，由於沒有插管，比起有插管者，住院天數都能減少一天。

陳晉興提醒，肺癌是台灣新國病，每年發生人數高達1萬3000多人，每年近萬人死於肺癌，是男女性共同的頭號癌症殺手。改善國家整體肺癌預後的最重要策略，就是推動低劑量電腦斷層篩檢。根據美國、歐洲追蹤上萬人長達十年的臨床研究，相較於只做Ｘ光或什麼都不做，吸煙者定期做低劑量電腦斷層，可以多活五年。

(中時 )