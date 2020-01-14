環保署今(14)日表示，農曆新年即將到，家中如有老舊車輛可申請回收獎勵金，新年舊汽車回收獎勵金新台幣1000元，機車回收獎勵金新台幣300元。

環保署表示，透過撥打電話或透過資源回收網方式，就可以跟回收業者約定回收時間及地點，在回收同時請記得索取廢機動車輛回收管制聯單後，可以掃描聯單QR Code進行線上申請廢機動車輛回收獎勵金，回收除舊之餘還可以領取獎勵金，提醒民眾儘早把握。

環保署強調，為了保障車主的權益，線上申請獎勵金要用車主本人的銀行或郵局帳號；若是由家人協助申請，記得輸入回收那台舊車車主本人的帳號，才可領取到獎勵金。

環保署也統計，除了電匯撥款方式，也有許多民眾採取支票寄送的方式申請廢車回收獎勵金，目前仍有約25萬7,000多位車主仍未將支票兌現，累積金額高達1億7,800多萬元。

環保署提醒，支票票期自開票日期計算1年內須兌現，提醒手上仍持有廢機動車輛回收獎勵金支票的車主，儘快將支票兌現或改成匯款，以維護自身權益。

老舊車輛若不再使用，可循「回收2步驟」回收廢棄車輛：

第1步：「找回收商」，經由環保署資源回收免付費專線(0800-085-717)或資源回收網（https：／／recycle.epa.gov.tw／）查詢廢車回收商。

第 2 步：「索取聯單」，約定拖吊車輛時，提供車牌號碼及車主身分證字號給回收商登錄，並於拖吊車輛時向回收商索取「廢機動車輛回收管制聯單」及取車牌。

環保署再次呼籲，自回收日期次日起5年內提出申請回收獎勵金，逾期則不予受理，並請透過環保署登記合格回收業者，辦理老舊或廢棄車體回收，報廢牌照後，只要汽車車齡10年以上、機車車齡7年以上之車輛，便可申請回收獎勵金。如有任何廢機動車輛獎勵金相關疑問，歡迎來電洽詢廢車回收獎勵金單位（電話02-2339-3251）。

(中時 )