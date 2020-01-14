國立體育大學今天上午假該校國際會議廳舉行頒授中華奧會榮譽主席蔡辰威名譽博士學位典禮，表彰其對臺灣體壇長期的付出與支持。

蔡辰威學生時代是運動選手，畢業於輔仁大學歷史學系，目前擔任寒舍餐旅管理顧問股份有限公司總裁，以及中華奧會榮譽會長、中華民國田徑協會榮譽理事長，事業經營有成之餘，長年挹注資源推展體育活動，並以實際行動培植基層優秀選手。

蔡辰威在主持中華民國橄欖球協會、中華民國手球協會以及中華民國田徑協會會務期間，設置選手獎助金、破紀錄獎金及教練激勵獎金等制度，激勵選手在國內外競賽能有優越的表現，例如在田徑協會理事長任內，頒發了54項次、合計69人次改寫全國紀錄的獎勵金，擔任中華民國體育運動總會會長期間，為選手尋求企業贊助，培養出諸多國人熟知的選手，如跆拳道吳燕妮、楊淑君；羽球鄭韶婕：射擊林怡君；射箭袁叔琪、郭振維與林佳恩，以及舉重郭婞淳等。

蔡辰威曾於2014年榮獲教育部頒給二等教育專業獎章，以及2017年榮獲運動菁英獎終身成就獎，國立體育大學以「國際揚威，體育磐石」為治校發展願景，頒授「國立體育大學名譽體育學博士」予蔡辰威，表彰其在體育學術文化專業之特殊成就，並藉由蔡辰威經營事業的智慧與毅力，以及無私奉獻體育的堅持，作為國體師生學習的典範。

(中時 )