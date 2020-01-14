春節有長達7天的連續假期，是返鄉過年迎春賞景的好時節，公路總局為讓民眾過年期間能暢行，快意過個好年，自22日起至29日全面啟動春節連續假期旅客疏運計畫，籲請鄉親踴躍利用大眾運輸工具規劃旅遊行程，可免除塞車之苦又可樂活愜意欣賞美景。

南投監理站指出，每逢假期，中彰投地區甚至全省各地觀光風景區周邊道路，總是車滿為患，形成大塞車！歸究原因，主要還是國人習慣，基於方便，習以自用轎車代步，造成各交通要道淪為交通壅塞的瓶頸；建議民眾如能建立搭乘公共運輸的共識，讓車輛自動減量，將是順暢交通及免於塞車的良善循環。

南投監理站站長游明傳表示，本次春節連假期間，只要搭乘交通部核定89條國道客運路線平日優惠價或原票價85折優惠票價，另搭乘臺鐵、高鐵及國道客運後轉乘在地客運的乘客，持有效電子票證於10小時內轉乘，還可再享基本里程免費優惠，如公路客運優待基本里程8公里或市區客運臺中市公車現行10公里免費等優惠措施。

歡迎民眾旅遊都能利用公共運輸交通工具，不僅可免於長途駕車之苦，大幅降低車流量；搭乘「台灣好行旅遊服務」輕鬆出遊，既可省荷包！更響應節能減碳、環保樂活的旅遊新風潮。

(中時 )