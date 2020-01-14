台北市議員王世堅去年曾打賭，如果蔡英文總統連任，他會跳海慶祝。王世堅今(14)日在臉書透露，一諾千金，會履行去年的承諾跳海慶祝。對此，宅神朱學恒發文表示：「堅哥堅哥堅哥，說到做到真男人！」。

王世堅在其臉書表示：「小英總統順利連任，阿堅當然會履行去年的承諾跳海慶祝，但台灣這時最需要的就是團結，我們不要在國民黨支持者的傷口上撒鹽，阿堅不會選擇在此時敲鑼打鼓慶祝，本次總統大選阿堅不敢自稱是先知，但請大家讓我有選擇何時慶祝的空間」。該貼文一出，2小時內竟有萬人按讚，留言達1603則及637次分享，可見王世堅跳海備受網友觀注。

宅神朱學恒亦發文大讚「堅哥堅哥堅哥，說到做到真男人！」，並指出「去年國民黨眾多失誤當中，其中一個就是激到堅哥用肉體捍衛民進黨，自此敗局已成！」最後安慰王世堅別氣餒，因為「逢賭必輸這件事情就不好說了。」

(中時電子報)