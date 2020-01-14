2020年7-ELEVEN把愛找回來第一季公益募款與嘉義天主教中華聖母基金會合作。（統一超商提供／林良齊台北傳真）

2020年7-ELEVEN把愛找回來第一季公益募款與嘉義天主教中華聖母基金會合作。（統一超商提供／林良齊台北傳真）

2020年7-ELEVEN把愛找回來第一季公益募款與嘉義天主教中華聖母基金會合作。（統一超商提供／林良齊台北傳真）

據預估，2026年台灣老年人口比例將超過20％、從高齡走入超高齡社會，統一超商「把愛找回來」公益募款平台2020年持續關注老年化議題，門市零錢捐與4大公益團體天主教中華聖母基金會、弘道老人福利基金會、屏東基督教醫院與一粒麥子社會福利基金會架構友善銀髮照護網絡，不僅為全台最大的公益募款平台，更成為社區友善銀髮的最後一哩路。

據統計，統一超商零錢捐每季可募逾3千萬，2019年統一超商門市零錢捐穩定成長，觀察中南部的鄉親們已連續第10年蟬聯全台愛心捐款最高的地區，尤其是庶民商圈的傳統市場、夜市商圈愛心不落人後；台灣十大人氣廟宇鄰近的門市更有高達8成的捐款量高出全台平均值，民眾虔誠信仰拜拜之餘也不忘樂捐好施；2月農曆年愛心捐款創下歷史同期新高，緊接著元宵燈節台北、屏東等地區舉辦大型燈會更吸引大量人潮，部分門市零錢捐瞬間爆炸性成長40％。

2020年7-ELEVEN把愛找回來第一季公益募款再度與嘉義的天主教中華聖母基金會合作，以「老老重擔，有你救好」計畫提出「社區式照顧」、「居家照顧」、「照顧者服務」、「友善環境」四大服務計畫，預計可服務達20萬人次。

延續自2019年起推出引發民眾熱烈迴響的立體造型零錢捐袋，2020年第一季邀請擁有百萬粉絲的「黃阿瑪的後宮生活」，打造2款立體造型零錢袋，分別為充滿喜慶的「年節款」與粉嫩色系的「春天款」，民眾可以免費至全台門市索取，將隨身零錢裝入後，再投入門市零錢箱內，隨手公益就可幫助弱勢長輩改善生活。

7-ELEVEN指出，除了提供平台力量號招群眾的愛心捐贈外，更串聯門市據點、門市人力，攜手在地公益團體針對弱勢長輩食、醫、住、行、娛樂各式生活需求，架構友善銀髮站護網絡，至今發展出好鄰居送餐隊、幾點了咖啡館等公益服務創舉，2020年服務將拓展至離島地區，預估服務門市數將提升至65家。

(中時 )