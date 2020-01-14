超眾（6230）14日經董事會決議投資設立越南子公司，為7年內投資越南盾4兆元（約台幣 53 億元）在越南設廠揭開序幕，超眾直言，設立子公司係為了在當地建立核心生產基地預做準備，藉以擴大營運規模，並掌握商機。

超眾在日本電產（Nidec）入主後，投資手筆愈來愈大，去年突然宣布將大舉前進越南河內，並以7年為限，累計投資金額達越南盾4兆元，折合台幣達53億元，用以擴充手機用熱板（VC）、散熱模組等產能，為散熱業界投下震撼彈。

為提前布局越南市場，超眾14日跟進經董事會決議，斥資一千萬美元在越南設立子公司，針對此舉，超眾表示，主要是為了建立核心生產基地，擴大營運規模以掌握商機。

據悉超眾越南投資案目前仍由越南政府審核中，待取得核准後，將接續設立越南子公司Nidec Chaun Choung Vietnam Corporation，以利展開後續相關作業。

超眾強調，依照越南企業法規定，超眾將自越南子公司取得企業登記證書日起算，90天內，依登記成立公司時的承諾，提撥一千萬美元，進行足額出資。

(工商 )