張智成睽違2年推出新專輯《你是不是 張智成》，新曲〈一首難聽的歌〉包括吳克群、許書豪、方泂鑌、張傑等好友直呼不信邪，紛紛都想挑戰演唱這首難聽的歌，其中吳克群剛開始還游刃有餘的沉浸在密集的真假音轉換中與節奏快慢相間並進的旋律中，不料越唱越爆氣，最後還用搞笑直白的註解「張智成你就是難搞」。

看到死黨吳克群的挑戰影片最後撂下的回應，張智成笑說「因為當初在錄製演唱這首歌時，在錄音室時我就被搞得抓狂，爆氣數次，但最後終於完成時，感覺超爽的」。他說「我都打趣的跟好友說如果感覺火氣上身，趕快來唱這首歌，多抓狂幾次，最後再征服它，保證立即降火養身」。

對於〈一首難聽的歌〉張智成想表達「一但感情走到盡頭，兩人不相愛了，變調的結局再也無法打動對方，如同一首歌，聽的人無感就覺得是難聽」，而新歌引發好友關注競相錄製影音一起來飆唱，張智成表示感謝，歌曲以「難聽」為名，實則是「很難唱」，若唱不好當然就「難聽」，而好友們的力挺飆唱也讓這首歌有了另一個新功能，變成一個有趣的挑戰課題啦。

而春節將至，張智成計畫今年過年要飛回馬來西亞好好的陪伴家人，跟許久不間的親友們聚聚，張智成表示每隔一段時間都喜歡更換居住地方，讓自己有著新感覺，而靈感往往就在這之中驚喜的冒出來，笑說人生的樂趣就在冒險，每天都是挑戰，也希望歌迷可以跟他一樣隨時保持著期待的心情迎接未來。

(中時 )