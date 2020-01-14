1月14日醫檢師節，署立台中醫院贈送每位醫檢師1份療癒的「多肉植物」表達心意，並呼籲「定檢促健康、預防勝治療」的重要性；檢驗科主任林榮展說，曾有不明原因貧血的病人到醫院就醫，醫檢師透過儀器報告及訊息，加上專業的人工判讀血液抹片鑑別，協助醫師作正確判讀、釐清症狀，挽救1條寶貴性命。

檢驗科主任林榮展說，醫檢師，擁有專業知識、學理及經驗，導入AI報告判讀等技術，幫助許多罹患白血病、骨髓增生不良症候群患者及多位骨髓瘤的病人，即時發現異常數值協助轉介至血液腫瘤科診治，病患也因此獲得早期介入診療而有較好的預後。

院長侯承伯說，醫檢師是一群隱身幕後，默默把關健康不可或缺的重要人物，是醫療體系中一群低調而關鍵的偵探，任何疾病徵兆在顯微鏡和儀器判斷下，無所遁形，包括重要的醫療進展、醫學診斷都有賴醫檢進步與能力提升。

醫檢師除了站在第1線包山包海的為病人進行抽血、衛教、做肌電圖，到血液、尿液、體液、糞便等各種檢體類別的檢驗、細胞病理檢驗及輸血安全把關等，都需要專業醫檢師把關，才能提供良好檢驗品質的報告，給醫師做為醫療診斷處置的佐證參考。

(中時 )