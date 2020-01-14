據新加坡聯合早報網14日報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）說，澳大利亞燃燒多月的林火所產生的煙霧，預計將會「繞著地球飄一圈」，最終再回到澳洲上空。

報導說，NASA根據衛星追蹤圖象指出，澳洲林火的煙霧漩渦持續往東，朝南美洲的方向移動。

根據NASA網站提供的信息，截至1月8日，澳洲林火煙霧「已經繞過了半個地球，煙霧使南美的天空變得朦朧不清，那裡的朝陽和夕陽則變得色彩繽紛。」

另據該機構1月10日發布的公告，NASA衛星觀測到澳洲林火把巨量的煙霧投放到大氣中，並指煙霧後來向東面擴散。

連續破紀錄高溫和嚴重旱災，是這次叢林野火持續不斷的主因。BBC報導說，從2019年9月開始，火勢洶洶，已經吞噬了10多萬平方公里，仍無消停之勢。迄今為止，除了27人遇難，還有無計其數的野生動植物，包括瀕危物種，袋鼠、無尾熊、樹懶……葬身火海。

(中時 )