來自新北市的7歲阿興和5歲阿賢兄弟，元旦跨年，克服心理障礙及體力挑戰，與爸媽一起登上海拔3000多公尺的向陽山、三叉山和嘉明湖，邱爸爸捕捉了2位小兄弟並肩坐嘉明湖畔的背影，貼上兄弟兩的粉絲專頁，網友大讚「萌翻天」。
「ok，出發」，來自新北市土城的邱爸、邱媽，帶著1對寶貝兒子阿興、阿賢在去年12月31開車抵達向陽登山口，沿路下著毛毛雨，所幸到了登山口，天氣放晴，這對小兄弟展開挑戰嘉明湖國家步道之旅。
一開始，兄弟兩邊走邊嬉戲，1小時後進入痛苦的適應期，弟弟阿賢開始耍脾氣，但是突破適應期後又恢復活力，看到向陽山屋時太興奮，跑步不慎摔跤，幸好沒受傷。
元旦清晨，一家4口挺進嘉明湖，2個小時後持續挑戰兩個好漢坡，其中，第2個高難度好漢坡，坡度將近8、90度，不少初次挑戰的山友在此放棄折返，小兄弟克服第2個好漢坡後，直奔海拔3603公尺的向陽山。
當天晚上，累趴的小兄弟在嘉明湖山屋早早入睡，一夜好眠，1月2日，山谷的雲海曙光乍現，一家人直攻嘉明湖，「嘉明湖到了」，2兄弟邁開大步向前奔跑，「天使的眼淚」就在眼前，邱爸爸用相機捕捉了小兄弟在湖畔的背影，網友大讚「好美的畫面」。
回程時他們還攻頂海拔3496公尺的 三叉山，隔天又攀赴栗松溫泉，網友大讚「兩隻勇腳馬」，爸爸邱德鑫表示，哥哥阿興2歲時有過敏症，都用嘴巴呼吸，便和妻子帶著阿興走步道、爬山，接著弟弟阿賢加入，這幾年2兄弟已經完成76條步道和山岳攀爬。
(中時 )
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