澳洲森林大火至今燒掉3個台灣面積的林地，超過10億隻動物葬身火海、數以萬計居民被迫撤離家園。民眾可以透過中華民國紅十字會「急刻救援專案」，指定「救助澳洲野火」項目，協助澳洲野火後的重建與野生動物救護。

2019年9月澳洲遭逢前所未有的野火摧殘。雖然澳洲政府已投注20億澳幣重建基金和5億澳幣救護野生動物，許多資源，並動員軍方及志工積極投入救災，但持續近4個月的野火，至今已焚毀面積相當於3個台灣、超過1千多萬公頃林地，23名消防人員喪生、10億隻動物葬身火海，2千多人家園遭到祝融，數以萬計居民被迫撤離家園，澳洲東南部3座主要城市雪梨、墨爾本和首都坎培拉，都因此籠罩在濃厚煙霾中。

但野火尚未撲滅，數以萬計的消防員們不分晝夜還在救災，家園被燒成灰燼的不幸消息還在攀升。

澳洲有2.5萬隻無尾熊死於這場浩劫。聯邦環境部長蘇珊‧萊伊說，受創最重的新南威爾斯州，有3分之一的無尾熊被火吞噬，由於移動速度緩慢及失去棲息地，無尾熊將是受創最嚴重的澳洲原生動物。被救出的無尾熊將消防車當成臨時居所；平時並不親人的無尾熊，逃出森林後渴的向人類討水喝。

澳洲紅十字會已在災區設立21個救援中心，還包括新南威爾斯州的35個臨時避難中心，為災民發放食物和水及衛生用品等。紅十字會將把民眾捐款用來協助澳洲紅會幫助受災地區，用於緊急賑濟或安置、救濟金發放、失蹤協尋、心理急救，及災後重建等人道工作，並支持當地生態復育及災後重建。期盼大家發揮愛心，共同攜手扶持澳洲挺過這場嚴重的生態浩劫。

民眾捐款可洽紅十字會，信用卡線上捐款 https：／／reurl.cc／D1rrqj，並註明「救助澳洲野火」。

(中時 )