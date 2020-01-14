新建東49-1景觀大道將於19日通車，台東縣長饒慶鈴偕同多位縣議會聽取工程簡報。（莊哲權攝）

為疏緩台9線綠色隧道交通瓶頸，台東縣政府辦理太平溪路堤共構，全長5.8公里的東49-1鄉道，將於19日通車，縣長饒慶鈴偕同縣議會今天巡視時宣布，將向中央爭取經費，繼續往北及往南延伸，連接台9與台11線，讓市區往返縱谷或花蓮的路線更加順暢。

台東市往縱谷的綠色隧道每逢連續假期容易塞車，為了分流當地車流，台東縣政府辦理太平溪路堤共構計畫，自太平橋至馬蘭橋沿左岸堤防興建東49-1鄉道，經費逾13億元，自2017年底動工，全線5.8公里已完工，將於19日上午辦理路跑活動後通車。

縣長饒慶鈴今天上午9時邀集縣議會議長吳秀華及鄭崗山、陳宏宗、張全馨嵐等多位議員及卑南鄉公所鄉長許文獻等人，「試走」完工後的東49-1鄉道，大家都感到順暢、便利。

但是由於東49-1在南北兩端，可能出現另外的交通瓶頸，饒慶鈴也宣布，將向中央爭取東49-1往北延伸接台9線計畫，全長1.3公里，經費約2.2億元，可改善檳榔社區道路壅塞情形，未來也將規畫往南延伸，銜接台11線外環道路，1公里路段，約1.3億元。

饒慶鈴表示，台東的鄉親及旅客在過年期間就可以使用東49-1鄉道，也希望大家在這條新建的景觀大道上可體會到，道路的建設已不只是道路，希望能結合休閒、景觀、環境，打造生活共同圈。

(中時 )