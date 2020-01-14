國民黨遭逢雪崩式大敗後的「家變」，金門縣長楊鎮浯今（14）日晚間以國民黨此刻需要的不是一根浮木，而是一根頂梁柱，表態挺朱立倫出來承擔，再任國民黨主席，帶領國民黨走向全新的未來。

楊鎮浯強調，「國民黨的下一步，攸關的不是國民黨的存亡，更是台灣否能有一個理性的制衡力量。」他表示，回顧國民黨的百年歷史，不是沒有失敗過，更不是沒有跌倒過。但可貴的是，過去的國民黨都能從失敗中獲取經驗、從跌倒中學到教訓；但面對此次國民黨的大敗，看到黨內的紛紛擾擾，他真的擔心國民黨就此迷失了方向。

他表示，支持朱立倫擔任國民黨主席的理由有三：1、黨內要找1個可以帶領國民黨暫渡危機的人才不少，但要找1個能讓國民黨邁向下一個世代的領導人卻不多，從頂住黨內改革的壓力、帶領國民黨走向本土化政黨的角度來看，朱立倫都應該再承擔1次。

另朱立倫的國際觀，足以讓國民黨與美方重建互信;朱立倫的政治特性，可以讓國民黨邁向本土化 ;朱立倫承上啟下的政治經歷，能作為國民黨內年輕世代與大老派系的橋梁與桶箍，這樣的特質與經歷，讓他成為當前最合適的人選，應該為國民黨、為台灣的長遠發展，再承擔一次。

2、由朱立倫以國民黨青壯派為核心來重建國民黨，原因是國民黨不是沒有青壯世代，而是總認為青壯世代資歷不夠、總是被要求論資排輩。其實，國民黨的青壯世代才是最強壯的世代，也是最理解台灣各世代想法的一群。未來的黨主席，必須以包含蔣萬安、江啟臣、李彥秀、柯志恩、林麗蟬等國民黨青壯世代為軸心，重新打造一個年輕化、優質化、有希望、有戰力的國民黨。

3、朱立倫應提出以台灣人為主體的新兩岸論述，重點在兩岸關係是台灣無法規避且需嚴肅以對的課題，以台灣人為主體的新兩岸論述，不應狹隘地著眼於情感認同的呼喚，更不該是目的導向的恐懼性操弄，而是應該以台灣整體發展為主體，從「政治主權性」、「經濟發展性」、「民主延續性」、「兩岸和平性」、「世代團結性」等各層面去構築，而如何在和平的基礎上，帶領台灣走向穩定發展且深具希望的未來，是國民黨當前不可迴避且應立即肩負的重責大任。

楊鎮浯強調，他身為國民黨一份子，在這個關鍵時刻提出這些期待與呼籲，希望朱立倫能勇於承擔，更深盼黨內同志為台灣長遠發展凝聚共識、團結奮鬥。

(中時 )