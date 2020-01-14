52歲港星魏駿傑慘遭戴綠帽，小20歲大陸嫩妻張利華日前被直擊當街激吻外籍銀行家，據悉，兩人早在5年前就因個性問題分房睡，但因顧及女兒才共識維持完整家庭。對於魏駿傑戴綠帽一事，香港網友評論兩極，就有不少人起底他昔日情史，認為他是因果報應。

魏駿傑昔日曾與香港女星滕麗名有過一段情，小倆口一直被外界視為金童玉女，可望隨時修成正果，未料卻突在2007年爆分手，當時滕麗名分手不出惡言，堅稱分手沒第三者，但反觀魏駿傑卻在回覆網友留言時脫口：「這種賤人趁早撇低！」雖然當時他宣稱是帳號被盜，但渣男形象已深植人心。

而魏駿傑之前與前港姐何婉盈、三級片女星黃祖兒交往，分手也分得超難看，他分手何婉盈後，還自爆與對方3年沒性生活，而與黃祖兒更是上演隔空互槓，女方痛指他性慾強，有次不從對方還大吵一架，對此魏駿傑也坦言自己性能力好強。

(中時電子報)