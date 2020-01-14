原本體育署將要慎重有禮貌拜會富邦球團，促成富邦悍將總教練洪一中接任「6搶1資格賽」中華隊總教練，不過，今天下午中職連絡富邦悍將領隊蔡承儒相約見面時間，蔡承儒立即表示，公司願意全力配合、支持洪一中挺身而出，因而確定洪一中即將成為中華隊總教練。

富邦悍將昨天在高雄舉行今年球季春訓的開訓典禮，當時洪一中表明開訓後再來談中華隊的事，隨後他鬆口指出，只要公司同意，他可以接下6搶1資格賽中華隊總教練一職。

今（14）日中華隊召開選訓委員會議，決議洪一中繼世棒12強賽之後，續任中華隊總教練，全力帶領中華隊征戰6搶1資格賽，搶下最後一席奧運參賽機會，體育署長高俊雄表示，將會親自拜會富邦高層促成此事。

就在今天傍晚中職聯盟秘書長馮勝賢致電富邦領隊蔡承儒，期約見面事宜時，蔡承儒隨即表示，在不影響球隊正常運作之下，願意全力配合體育署與中職的需求、支持洪一中擔任「6搶1資格賽」中華隊總教練。

有了公司高層的背書，洪一中接掌中華隊總教練已無阻礙，很快即可籌組教練團成員，展開賽前集訓計畫。

(中時 )