學童仔細欣賞書畫名家指導小朋友寫春聯。（北市鄉土教育中心提供／陳俊雄台北傳真）

萬華老松國小與鄉土教育中心14日上午舉辦迎春揮毫活動，除了請來書畫名家現場寫春聯外，小朋友也興高采烈地拿著毛筆，努力的一筆一畫寫出自己親筆創作的春聯，並在寫完後開心地秀出成果，立刻拿來作為佈置教室最應景的素材。

北市鄉土教育中心為讓老松國小的小朋友體驗自己「寫」春聯的樂趣，今日上午邀請五位書法名家當場揮毫示範教學，讓全校師生度過一個難忘的書法課程。

活動先由老松國小校長林明助及書法名家共同開筆，每人書寫一字「老、松、金、鼠、好、運、來」，象徵師道傳承、親師合作，期許老松的親師生鼠年行大運。

在名師示範區中，書法名家除寫出一句句吉祥話和春聯外，也配合明年是金鼠年，將傳統書法字體加以變化，搭配畫出可愛老鼠模樣的線條與圖案，讓師生驚艷不已。學生則也提出有趣的鼠年春聯吉祥話，包括鼠鼠如意（事事如意）、家金鼠喜（這裡真舒適）、鼠一鼠二（學業）、鼠你最棒（成績）等，讓傳統春聯饒富創意。

小朋友也在體驗區認識各種字體，其中「篆體」最讓小朋友頭疼；在字帖練習區中，小朋友雖然寫出來的春聯有點歪歪斜斜，字體大小不一，但是誠意十足，寫完後每個人都很珍惜自己的「墨寶」，並立刻拿去佈置教室，增加歡樂年節的氣氛。

林明助表示，藉由迎春揮毫活動，讓全校師生可以以趣味的方式體驗傳統書法課程，成功將書法教育落實在生活中，讓小朋友領略書法之美。

(中時 )