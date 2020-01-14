節日安全維護工作協調會邀請在地仕紳與義警、民防、義交及守望相助隊一同交流分享。（邱立雅攝）

農曆新年將至，重要節日安全維護工作將於16日起跑，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」3大目標為主軸，為期15天至31日止，平鎮警分局14日召開協調會，以確保提供全方位服務及保障，讓民眾能過個好年。

平鎮警分局分局長李建民表示，為統合協調運用分局警力及協勤民力，結合守望相助及警察志工等維安力量，特別召開2020年加強重要節日安全維護工作協調會，邀集轄內各機關、義警、民防、義交及守望相助隊等代表與會。

本次春安協調會也有別於過往的嚴肅及沉悶，由李建民及警友辦事處自掏腰包，在分局禮堂宴請與會來賓享用自助餐，以互動方式宣導本次工作主軸，並聽取與會來賓所提之建議。

專案期程自16日22時至31日24時止，為期15天，以治安平穩、交通順暢、民眾安心3大目標為工作主軸，加強犯罪偵防，維持交通順暢，展現維護治安的決心、整頓交通的用心及服務民眾的熱心，營造平安、祥和的社會氛圍，讓民眾能歡喜過新年。

(中時 )