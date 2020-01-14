由渣打銀行冠名贊助、全台最大、最多視障跑者參與的渣打台北公益馬拉松，今年已邁入第7屆，吸引來43個國家、近3萬名跑者、250位視障及弱勢青年跑者報名參賽，即將在周日(19日)與國內外近三萬名跑者一起「勇」不設限、疾速開跑。

渣打台北公益馬拉松舉辦至今已邁入第7屆，持續、用心為跑者打造優質賽事，而這項賽事已成為許多跑者心目中的首選，在早鳥期間就展現出跑者踴躍參與的態度，共吸引來自43個國家1,300位外國選手報名參賽，總計近3萬名跑者參與，渣打國際商業銀行總經理林遠棟表示：「渣打台北公益馬拉松每一年秉持Without Limits(沒有極限)的態度提出不同以往的賽事特色、亮點及公益元素，希望為跑者帶來更多的驚喜。

台南一哥蘇志濱(前排左二)、台灣女鐵人莊雅婷(前排左一)帶領賽前暖身操，備戰周日渣打臺北公益馬拉松。(大會提供/陳筱霖台北傳真)

2020渣打台北公益馬拉松賽事的一大亮點為首創菁英跑者優先起跑禮遇，在賽事當天獲選的菁英跑者將可提前1分鐘出發，此項創舉一推出，即吸引200位跑者搶先登記，去年全馬男子組冠軍、「台南一哥」蘇志濱指出：「保持水準和超越自己的極限是很難的，這1分鐘在一般人看來只是一瞬間，在跑者心中卻是需要付出很多努力才能克服和跨越的難關。尤其我已經步入中年，身體機能、肌肉等不在最顛峰狀態，但是卻還能持續進步，超越去年的自己，這讓我覺得很驚喜，更讓我體會到『Without Limits我，勇不設限的精神』。」

台灣女鐵人莊雅婷則說：「我曾因訓練過度，腳的肌腱撕裂傷，長達8個月無法跑步，復原後我仍繼續我最喜歡的，用盡全力奔跑，那份完全釋放自己的感覺，只要放下所有的猶豫，堅持跑下去就對了，今年渣打馬特別設計菁英禮遇，除了優先1分鐘出發，另外還有專屬號碼布及Nike外套，著實讓我備感榮耀。」

今天賽前記者會現場特別安排2020渣打台北公益馬拉松賽衣走秀，渣打馬順應全球運動時尚潮流，在賽衣、側背袋、毛巾上都有精緻的設計。賽衣顏色以一貫的藍綠偏粉嫰色系來突顯運動時尚風，而賽衣背後更列出渣打全球經典賽的城市做為跑向國際的訴求，值得一提的是，為了減塑，大會以不織布包裝賽衣，不但環保還可以重覆使用，讓跑者感受到大會的用心。

2020渣打臺北公益馬拉松首創推出「全馬企業公益接力」組別，號召企業組隊報名，接力完成全馬42公里，獲得22家企業愛心響應，每隊10萬元報名費扣除賽務費用後，將協助Futuremakers全球公益計畫，提供16到35歲視障及弱勢青年追求夢想職業、翻轉未來的機會，讓跑步變得更有意義，所有的善款由包括台北市視障者家長協會、無障礙科技發展協會、以及勵馨基金會實際執行並推動弱勢青年的服務工作。

參賽的隊伍除了企業團體，藝人唐從聖也號召演藝圈幕前幕後人員組織「從心出花」熱情參與本次的全馬企業公益接力，除了身體力行跑步做公益，更於賽事當日加碼提供視障跑者及陪跑員一份即食雞肉，以最實際的行動力支持Futuremakers計畫。

(中時 )