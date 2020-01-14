新北市議員陳錦錠、漳和里長劉建盛、新南里長申文博接獲民眾陳情，盼能增設「中和區公所–景平路站」公車智慧站牌，方便長者查詢公車動態資訊，陳錦錠邀集交通局與台電公司等單位會勘，日前順利完工落成，讓長者搭公車更為便利。

陳錦錠表示，年輕族群使用智慧型手機相當方便，但是對於年長者而言，操作智慧型手機似乎有點吃力，日前接獲不少民眾陳情，「中和區公所–景平路站」使用人潮眾多，民眾會搭車前往區公所洽公，若能增設公車動態資訊，更能貼近民眾需求。

林姓長者說，中和衛生所緊鄰於中和區公所旁，幾乎每周都會搭公車前往「中和區公所–景平路站」，有了公車動態資訊，讓他更能清楚掌握候車及回家的時間。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，新北市自2007年起建置公車動態資訊系統，民眾可透過手機APP、智慧站牌等管道查詢候車預估時間。

全市約有5000多座公車站牌，目前朝全市智慧站牌智慧化邁進，末站等少數站牌不會施作，至去年12月底已完成1730座。

(中時 )