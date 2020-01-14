台灣人對於各種肝病不陌生，有腸胃科醫師在節目上分享一個病例，近期他遇到一個肝功能異常的病人，GPT（肝指數）高到破表，就這樣來回檢查、治療了一年都沒有變好，沒想到，醫師後來卻發現，原因竟出在體內鐵質過高，最後靠「放血」才讓GPT恢復正常。

腸胃科醫師蕭敦仁在節目《醫師好辣》中表示，最近他有個60歲的女病患，正常的GPT應該是40，但這名女病患竟然高達200多，甚至是300，腸胃科醫師看過之後，認為是肝臟發炎，所以開了保肝片給她，但吃了三個月後GPT都沒有降，醫師講不出所以然。

女病患之後又換醫師，就這樣來來回回過了快一年，最後才來到蕭敦仁門診，他指出，GPT高主要有3原因，病毒、酒精和藥物，接著就是脂肪肝，但有個大家不太清楚的原因是鐵質過高。

婦人因為鐵質過高導致肝指數異常，醫師決定用放血治療。（YT《醫師好辣》）

蕭敦仁補充，這名病患鐵質達1000多，而在她停經後，就偶爾會肝功能異常，停經的10年內，體內的鐵越積越多，因此決定用「放血」的方式治療，總共抽了六次血，才讓她的GPT一次降到24。但他也透露，主要是因為這名病患紅肉吃的多，所以鐵質才會過高。

(中時電子報)