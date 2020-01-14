台中市民新年禮物！市長盧秀燕14日宣布「雙十公車」政策將在25日上路，除原本10公里免費、超過10公里最多只收10元。大台中市政監督聯盟抨擊說，雙十公車政策無論是否為台中市民一律補貼，是不公不義債留子孫。交通局說，期能再提高運量成長率、執行效益及大眾運輸系統使用率。

大台中市政監督聯盟指出，市長盧秀燕未見檢討10公里免費時搭乘人口成長有限的瓶頸，卻還加碼成雙十公車，未對症下藥處理路網班次不足等問題，一味討好，讓公車補貼預算持續增長到近30億元，無論是否為台中市民一律補貼，是債留子孫的作法。

市政監督聯盟說，路網不足才是使用人數無法再提升的主因，目前大甲到龍井、外埔到新社有足夠的路線和班次嗎？鐵路高架化後，各車站有便捷的公車路線可以轉乘嗎？目前多是靠私人運具接駁，並未減少空汙及減碳；錢坑只會愈來愈大，成效卻不見得會有效提升。

交通局表示，過去公車10公里免費政策編列的預算有明顯不足狀況，造成台中公車有不準點、班次頻率不足等問題；今年市府依據全市每日9000多公車班次需要的合理成本，適時調整預算。該局將持續滾動式檢討免費乘車及營運虧損補貼相關機制，期能再提高運量成長率。

交通局指出，台中公車路線已達234條，深入台中各個角落，已形成具相當規模的路網；市府於108年度針對鐵路橫向接駁，新闢9條、調整7條公車路線、強化18個場站聯外接駁。外埔到新社部分，現已可從外埔搭乘92、211、212、213、215等公車路線至豐原轉乘91路到達，班次已屬密集。

(中時 )