彰化縣政府推出「彰化停車GO」停車即時資訊APP，針對鹿港小鎮六處停車空間，打造智慧停車引導系統。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府推出「彰化停車GO」停車即時資訊APP，針對鹿港小鎮六處停車空間，打造智慧停車引導系統。（謝瓊雲攝）

「彰化停車GO」，鹿港小鎮智慧停車導引系統正式上線！彰化縣長王惠美14日主持啟用儀式，迎接彰化智慧停車時代，強調未來外地遊客到鹿港玩，只要下載APP，就能輕鬆找到適當的停車位置。

鹿港小鎮每年吸引百萬人次遊客到訪，每逢例假日市區和景點周邊道路就塞車、交通打結，重大節日期間更得出動大批警力疏導；彰化縣政府向交通部爭取近3000萬經費，分兩期打造智慧運輸系統，包含5座動態資訊導引標誌板(CMS)及3座停車導引指示板。

王惠美說，鹿港觀光蓬勃發展，有開放式博物館之稱，歷史建築、古蹟廟宇、人間國寶、在地工藝師作品和美食小吃，每年都吸引非常多國內外觀光客；透過「彰化停車GO」APP即時顯示車位資訊，用智慧科技引導外地遊客快速找到停車空間，好好安心地旅遊，同時紓解交通壅塞問題，相信對遊客和在地居民都更加便利，歡迎鄉親新春期間來鹿港玩。

縣府表示，目前已陸續完成文武廟、民俗文物館、福興第一停車場等3處公有停車場感應線圈埋設，並與已建置感應線圈的北區遊客中心、鹿港鎮立體停車場、鹿港鎮公所地下停車場設備介接，相關資訊透過縣府建置的後端平台系統進行整合，再透過APP及路側設備，發布即時停車資訊。

王惠美表示，縣府用有限的資源做最大的努力，今年鹿港溪景觀環境營造、汙水截流及水資源回收中心也將陸續完工，現在積極爭取中央補助，在福興鄉中正路，福興黃昏市場對面興建平面停車場，並且未來建置社福長照大樓，整合托嬰中心、育兒親子館、長照等，希望地方環境好，吸引更多遊客，將鹿港地區的觀光產業持續發展。

(中時 )