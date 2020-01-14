公認是世界上最熱門音樂節之一的美國加州「科切拉谷音樂藝術節」（Coachella Valley Music and Arts Festival,俗稱科切拉音樂節），今年勢必將受到動畫音樂宅的特別關注，因為著名虛擬歌手初音未來(Hatsune Miku)將會登場。

未來主義(futurism)報導，科切拉音樂節的主辦者宣布了2020年的演唱陣容，當然有許多的著名流行團體會參加，比如「討伐體制樂團」( Rage Against the Machine)、法蘭克海洋 (Frank Ocean)和饒舌歌手崔維斯·史考特(Travis Scott)等。但是更大的話題來自一名難以觸及的唱將：虛擬流行歌手初音未來 。

紮著藍綠色雙馬尾的初音未來，是由日本媒體公司克理普敦未來媒體(Crypton Future Media)以山葉公司的VOCALOID 2語音合成引擎為基礎，開發的虛擬女性歌手。任何人都可以自行編寫歌曲，然後「請」初音來唱你所編寫的歌，然後將曲目上傳到網路上與大家分享。

Hatsune Miku - World Is Mine ~ Project DIVA Live -

初音未來誕生於2007年，立即廣受到各個業餘音樂編寫者的喜愛，而且不分國籍，雖然初音的發聲是日語，但是仍然有其他國家的使用者能夠以創意來彌補發音不準的問題，從2007年到現在，許多歌曲成了流行文化的重要元素。

克理普敦公司的全球營銷總監Guillaume Devigne說，初音的歌曲多次進入日本的音樂排行榜，有些著名的歌手也會翻唱初音的歌。

初音也受到Lady Gaga的喜歡，2014年，Lady Gaga「特邀」初音做為她世界巡迴演唱的演唱者，她唱了幾首最流行的歌曲，以及專為她製作的曲目。

雖然初音可能是2020年科切拉音樂節演唱陣容中唯一的虛擬歌手，但她並不是首位在科切拉音樂節演出的虛擬歌手，因此在2012年，著名的說唱歌手夏庫爾(Tupac Shakur)做了一個自己形像的虛擬對唱者。不過夏庫爾當年的虛擬對唱者只有五分鐘，而且是以有本尊的，這一點與初音所代表的意義還是大為不同。

(中時電子報)