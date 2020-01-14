苗栗縣立圖書館上架1000多本新書。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣立圖書館上架新書並規畫主題書展區。（何冠嫻攝）

苗栗縣立圖書館策畫主題書展將新書分門別類。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府每年編列150萬經費購置新書，今年縣立圖書館預計於22日至29日春節期間休館，並趕在過年前上架1215冊新書，規畫多區主題書展，利於民眾即時借閱，在春節年假走春之餘，也能沉浸書香滿懷的閱讀氛圍。

縣府教育處圖書資訊科日前與縣立圖書館志工們，利用休館日將1215冊上架，並將2018至2019年計2萬3223冊的圖書進行移架、整理與破損老舊圖書報廢作業。圖資科指出，縣府每年編列經費以120萬購置紙本新書、30萬元新增電子書籍，今年1月再上架1215冊新書，目前館藏叢書約有29萬冊，鼓勵民眾勇於借閱。

縣立圖書館以年齡層分設多元專區，陳列近2年的新書、期刊雜誌供民眾借閱。新書上架後更規畫主題書展，有「109年文狀元選拔競賽主題書展」、「閱讀體驗大世界，一起出發冒險吧！」，兒童區有「林良爺爺紀念書展」，2樓則有青少年專區書展，4樓分區資源中心有「聖誕紅配綠」主題書展等多元文化主題書展。

此外，在縣立圖書館4樓苗栗分區資源中心的「源來借書那麼棒」借閱集點活動，借閱該區書籍並集滿10點，即可至1樓服務台抽獎1次，數量有限換完為止；並結合18鄉鎮市立圖書館辦理「走讀書香山城閱讀打卡活動」，只要借閱3本書完成打卡分享，即可領取閱讀導覽手札1本。

(中時 )