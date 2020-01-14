新北市新店警分局自1月23日至1月29日期間針對易壅塞路段、觀光景點及風景遊憩區彈性實施交通疏導與管制。（新店警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市新店警分局自1月23日至1月29日期間針對易壅塞路段、觀光景點及風景遊憩區彈性實施交通疏導與管制。（新店警分局提供／葉書宏新北傳真）

每年春節連假，新北市深坑、烏來、石碇及坪林區等熱門景點總是湧入大量人（車）潮，造成周邊交通壅塞，為避免遊客敗興而歸，新店分局秉持「交通順暢」為工作主軸，自1月23日至1月29日期間針對易壅塞路段、觀光景點及風景遊憩區彈性實施交通疏導與管制。

其中1月25日至27日，每天上午7時至12時配合交通部高速公路局，在國道5號石碇及坪林交流道南下入口匝道實施高乘載管制，並加強替代道路交通疏運。因今年春節有7天連續假期，新店分局提醒，若遇管制或國道5號車多，可改走106乙線接台9線替代道路，以省下寶貴出遊時間。

另預期深坑老街及烏來老街等熱門踩春景點周邊的立體停車場將一位難求，屆時會擺設交通錐規劃車輛排隊動線，實施車輛分流措施，避免隊伍打結，當停車場車位停滿時，將適時啟動「滿場機制」，以避免交通回堵。

最後，新店警分局長劉炯炫也呼籲駕駛人，春節期間出遊，希望能配合警察及義交人員的指揮及管制，不爭道、不搶快，或是多搭乘大眾運輸工具也是很好的選擇，既減少道路壅塞壓力，還能降低車輛怠速造成的空汙。唯有大家共同遵守交通禮節，才有良好的行車秩序與環境。

(中時 )