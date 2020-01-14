國民黨前主席洪秀柱參選台南第六選區立委惜敗，晚間在東區競選總部辦感恩茶會，她說，期待國民黨「回魂」，更疾呼中常會結構必須改變，「萬年中常委永遠在操控黨重大政策，不可思議，我擔任過黨主席，深受其害。」她更重話說，黨主席若想去中國化、不了解黨的價值，只會隨波逐流，沒資格當黨主席。

柱柱姐晚間強調，還是很多人對國民黨有深切期盼，雖然黨失去大權，但她仍期待國民黨回魂。她說，大家不要認為失去這麼多票「不可思議」，而是要找出原因，這不是一朝一夕，她也一再強調，黨的核心價值跟中心思想、論述能力全部喪失，是敗選原因之一。

面對近日國民黨各種檢討聲浪，她說，「今天不是說國民黨必須要符合主流民意，錯了，這是人云亦云，主流民意完全是民進黨的主流民意，我們要樹立自己的品牌及論述，這個很重要。」

她疾呼，尤其是黨的內部組織結構改變，更為重要。她說，很久以來就一直認為中常會結構有必要改變，否則哪來萬年中常委，而且永遠在操控每次黨的重大政策，這是不可思議的一件事，「我擔任過黨主席，面對萬年中常委，我可以說深受其害。」柱柱姐說，整個中常會必須要有所改變，讓新的縣市首長進來，帶進基層的聲音。

她也念茲在茲，呼籲黨樹立中心思想，刻不容緩，面對外界認為國民黨改革必須去中國化，她直言，國民黨去中國化，乾脆解散算了，每個黨要樹立自己的核心價值跟品牌，國民黨是創建中華民國的黨，即使要與時俱進，要讓年輕人參與跟了解這個黨，而不是放棄自己思想跟論述，「我完全不能接受這個說法」，她說，若是如此，乾脆提早走入歷史算了。

至於接下來黨主席必須有甚麼條件，她重申，若要當黨主席之人對黨的歷史和核心價值都不了解，就沒有資格當黨主席，現在有聲音認為要接地氣，接地氣固然很好，但絕不能沒了自己的思想，若黨主席隨波逐流，整個黨就不知道要被帶往哪裡去。

(中時 )