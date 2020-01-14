中國信託商業銀行及ANA全日本空輸攜手推出ANA聯名卡，提供最佳哩程回饋及不定期的消費優惠，今（2020）年代言人由林志玲擔任，帶領卡友體驗中國信託銀行的優質服務。中信銀行提供卡友最高10元累積1哩的優惠，陸續推出ANA JCB卡享日韓指定商店刷卡最高3％刷卡金回饋及ANA Visa卡消費滿額抽東京雙人遊活動，邀請卡友一同消費累積哩程。

根據交通部觀光局去（2019）年前11個月統計資料指出，民眾到日本、韓國旅遊人次分別達457萬次及112萬次，尤其赴韓國旅遊人次年增率達12％，反映日本、韓國廣受民眾喜愛。中信銀行為提供卡友最佳支付體驗，持續提供ANA聯名卡的回饋及提供多元消費優惠，今年延續一般消費20元累積1哩、海外消費最高10元累積1哩之哩程累積優惠。

新春期間亦推出多檔優惠活動，即日起至今年3月15日刷ANA Visa卡單筆消費達新臺幣888元，即可抽東京雙人遊（共5組）、ANA哩程點數10,000哩（共10名）及ANA 787模型飛機（共20名）等好禮，ANA JCB卡卡友於今年1月16日至4月15日於日韓指定商店刷卡消費享最高3％刷卡金回饋。

中信表示，尚未持有ANA聯名卡的朋友，於今年3月31日前申辦ANA 極緻卡、無限卡繳交年費且於核卡60天內累積消費滿新臺幣20萬元即可額外最高獲得ANA哩程13,000哩，若該筆消費亦為海外消費可同時累積哩程點數20,000哩，總計最高為33,000哩，以兌換臺北到東京來回機票為17,000哩計算，相當於可獲得近2張的免費機票。此外，現在新申辦ANA聯名卡可獲贈林志玲精美桌曆，限量2,000份，送完為止。

(中時 )