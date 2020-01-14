2020年加強重要節日安全維護工作，於1月16日下午10時起實施，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，新北市中和地區農會為感念永和分局員警於春節假期期間，除持續維護轄區治安辛勞外，並提供民眾護鈔、舉家外出安全維護等多項為民服務措施，特率員前往永和分局慰問員警。

中和地區農會由理事長陳正德，率同常務監事游聰賢、蔡主任、曾主任等人，於今（14日）前往永和警分局慰問員警執勤辛勞，致贈分局每位員警精美慰問品，以感謝員警春節期間不眠不休，積極維護地方治安及交通，並持續端正社會風氣，希望藉此機會向永和分局員警加油打氣。

永和警分局長謝宗宏表示，非常感謝中和地區農會數年來對警政工作的支持及鼓勵，並強調永和分局所屬員警，於年節期間將持續執行防竊、防搶、強力打擊詐騙、毒品，並加強取締重大違規及酒後駕車，保障民眾居家與交通安全不打烊，希望藉由警察及義警、民防及志工的共同投入，讓永和分局轄內家家戶戶都能安心、歡樂過春節。

(中時 )