桃園市消防局第一大隊迴龍分隊在年前訪視轄內工業區，提醒業者過年期間防範火警。（桃園市消防局提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市工廠超過1萬1000家，不少囤放易燃、危險物品，發生火警常造成危害，桃園市消防局第一大隊迴龍分隊在年前訪視轄內工業區，提醒業者關閉電源，若機台持續運轉也應注意高溫危險，避免成災，此外還出動熱顯像儀為業者檢查。

迴龍分隊指出，除了轄內的巴頓工業區，龜山區還有華亞、工三，工四等大型工業區，高科技產業林立外，各式染整、金屬、化學，以及食品加工廠房遍布平時火災預防必須更加謹慎。

消防員說，過年期間發生火警的頻率高，主因在春節仍維持生產線運轉，但人力減少，一不注意就會導致電器設備等高溫引發火警。因此迴龍分隊14日訪視多加業者，提醒若電器設備停止運轉，必須留意關閉電源、拔掉插頭，若是維持作業也要派遣足夠人力留守看管。

此外消防隊員還攜帶熱顯像儀，協助業者診斷電器設備配線，是否有溫度過高的情況，若有發現也建議業者汰換。

(中時 )