渣打銀行總經理林遠棟。（渣打提供）

由渣打銀行冠名贊助、全臺最大、最多視障跑者參與的渣打臺北公益馬拉松，今年已邁入第七屆，共吸引來自43個國家、近3萬名跑者、250位視障及弱勢青年跑者報名參賽，即將在1月19日與國內外跑者一起Without Limits勇不設限、疾速開跑。

呼應「Without Limits 我，勇不設限」精神主軸，2020渣打臺北公益馬拉松在賽事規劃多項創舉，首創的菁英跑者禮遇，集結國內外菁英跑者提前一分鐘優先起跑；首次推出的「全馬企業公益接力」獲22家企業以行動支持；還有在賽事登場前，連續三天在信義威秀徒步區舉辦渣打馬絕版品愛心義賣活動，包含歷年經典賽衣、毛巾、背包等多項好物，跑步收集控絕不容錯過，渣打公益馬邀請大家一起發揮愛心，支持Futuremakers全球性公益計畫。

「渣打臺北公益馬拉松」舉辦至今已邁入第七屆，持續用心為跑者打造優質賽事，而這項賽事已成為許多跑者心目中的首選，今年共吸引來自43個國家1,300位外國選手報名，總計近3萬名跑者、250位視障及弱勢青年跑者參與。

渣打銀行總經理林遠棟表示：「渣打臺北公益馬拉松每年皆秉持著Without Limits的態度提出不同於以往的賽事特色與公益元素，就是希望能為跑者帶來更多的驚喜，2020年有很多的創舉，包括賽衣環保包裝、菁英跑者禮遇、全馬企業公益接力等等。也正式啟動Futuremakers全球公益計畫，目前已經募得超過新台幣250萬元愛心款項。款項會用於協助視障及中低收的弱勢青年皆有學習、成長與就業的機會。」去年首度完成了人生第一次的13公里挑戰的林遠棟總經理更進一步透露，今年呼應Without Limits我，勇不設限的精神，將更進一步挑戰半馬，希望大家一起加入渣打馬拉松，讓跑步更有意義。

(中時 )