外傳立委顏寬恒將接任台中市副市長職務，顏寬恒14日傍晚堅決表示「不可能」，他將持續在基層服務選民，不接受任何酬庸安排。顏寬恒在敗選後，有心人士仍不停抹黑、謠言，刻意製造地方對立，他認為此風不可長！

顏寬恒指出，過去他曾批評林佳龍、蘇貞昌敗選後到中央擔任重要職務，且輸越多位階越高，所以他明確指出，不可能接任台中市副市長，成為他過去最厭惡的那種人。

顏寬恒敗選後，有心人士仍不停以抹黑、謠言等方式，刻意製造地方對立、消費人民，顏寬恒認為此風不可長，更表示勝選者應專心於未來推動政策，把人民福祉作為第一優先，敗選者也要深刻檢討自身不足，承擔敗選責任，更不會將敗選責任歸咎他人，將會一肩扛下。

顏寬恒也表示，盧秀燕市長在這次選戰當中，完全保持行政中立，他也特別向盧市長表示選戰大家各憑本事，尊重市長不濫用行政資源。

顏寬恒說，即便敗選，他不會離開自己土生土長的家鄉，將會以台灣人身分，繼續與鄉親站在一起，守護家園。

(中時 )