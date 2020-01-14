賀新春！新北市議員金瑞龍贈春聯 19:072020/01/14 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市議員金瑞龍每年農曆春節前都會印製春聯送給民眾，今年已邁入第13年。（金瑞龍服務處提供／葉書宏新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 農曆新年將至，新北市議員金瑞龍每年都會請設計團隊設計精美春聯分送給民眾，今年邁入第13年，由於設計相當討喜，獲得不少民眾喜愛。 金瑞龍表示，農曆春節討喜氣，擔任民代以來都會請設計團隊設計精美春聯，會依據生肖進行設計，適逢鼠年，以鼠年大吉為發想，期盼民眾都能夠大吉大利、平平安安。 林姓民眾說，每年都會到金瑞龍服務處領取春聯，金議員服務好又認真，可以拿到春聯相當開心。 (中時 ) #設計 #春聯 #民眾 #都會 #團隊 也許您會感興趣 推薦閱讀 玄光慈善會科工館贈春聯 象徵將明年喜氣分送群眾 18:092020/01/12 生活 金門新住民寫春聯 故鄉吉祥話嘛也通 10:422020/01/13 生活 朴子醫院辦春聯揮毫 Q版療癒春聯民眾瘋搶 14:212020/01/13 生活 林右昌揮毫寫春聯 盼祥瑞吹進家家戶戶 15:272020/01/13 生活 新北鼠年春聯「家金鼠喜」 國、台雙語有韻味 15:272020/01/13 生活 嘉義市2000份創意春聯教吃年節美食 身材不走鐘 16:072020/01/13 生活 家金鼠喜 國台雙語韻味足 04:102020/01/14 地方新聞 林右昌送春聯 祝市民瑞風亨祥 04:102020/01/14 地方新聞 手寫更具年味 張清照邀名家揮毫贈春聯 14:212020/01/14 生活 輔大醫院名家揮毫 Q版春聯免費送 17:272020/01/14 生活 生活熱門新聞 蔡英文狂勝大選後卡神現身了！默默做了這事 - 生活 早上這樣喝豆漿 中醫師：營養全浪費了 - 生活 「一聲悶雷把我驚醒！」李富城驚呼：不祥之兆 - 生活 好市多299限量夯貨又秒殺！網喊：超愛這款 - 生活 每天吃蛋膽固醇會超標？ 專家：看這點決定 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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