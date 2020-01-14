農曆新年將至，新北市議員金瑞龍每年都會請設計團隊設計精美春聯分送給民眾，今年邁入第13年，由於設計相當討喜，獲得不少民眾喜愛。

金瑞龍表示，農曆春節討喜氣，擔任民代以來都會請設計團隊設計精美春聯，會依據生肖進行設計，適逢鼠年，以鼠年大吉為發想，期盼民眾都能夠大吉大利、平平安安。

林姓民眾說，每年都會到金瑞龍服務處領取春聯，金議員服務好又認真，可以拿到春聯相當開心。

(中時 )