年關將近，大目釋迦價格上揚，引宵小覬覦，臺東縣東河鄉興昌村1處果園，一夕之間遭盜採逾1萬斤，估計損失50萬元；縣長饒慶鈴要求警方加強巡邏，也請農業處通報各農會，請農民注意，並要求盤商不要收購來路不明果品，縣府也將建議中央，將農產竊盜納入保險範圍。

東河鄉興昌村康姓農友13日早上到釋迦園採收時，發現1.8公頃園區的大目釋迦不翼而飛，他說，果園應該是遭到竊賊由外圍往內偷採，中心地帶少部分沒有被偷採，竊賊人數應該不少，是集體作業。

農友說，該區的釋迦種植投資成本約20萬元，被竊的釋迦大約8000到1萬斤，他估計竊賊應該花費2到3小時就將釋迦剪光光。

縣府農業處指出，今年大目釋迦價格由於靠近農曆春節，價格還不錯，以東河地區的收購價，目前A級果是每斤大約72元、B級果是每斤約62元，損失金額應該超過50萬元。

縣長饒慶鈴得知，立即打電話給縣警局長邱文亮，要求各分局春節前加強巡邏，保障農民財產安全，也請農業處通報各個農會提醒農民朋友多加注意，保護自己的果園，更呼籲盤商們收購時，不要接收來路不明的果品，以確保農民權益。

農業處長許家豪表示，為保障農民權益，將在下次的行政院農委會會議中，建議中央將農產竊盜險納入保險範圍，並在農業設施補助中增列農民個人監視器設備的補助，以保全農民的辛苦耕耘。

(中時 )